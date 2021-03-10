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Yaşam

İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi kapalı mı?

İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi kapalı mı? soruları son dakika merak ediliyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Peki, İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:15:00 -
İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi kapalı mı?

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanan insan yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'ni bariyerle kapattı. Caddeye giriş zaman zaman kapatılarak yoğunluğun önüne geçilmeye çalışılıyor.

İstanbul Beyoğlu'daki İstiklal Caddesi, aşırı yoğunluk nedeniyle kapatıldı.

İstiklal Caddesi ve Taksim’de corona virüsü salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. “İğne atsan yere düşmez” deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu.

Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.

Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi’ne girişleri kapadı.

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