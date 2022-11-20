İstiklal bombacısından akıllara durgunluk veren yalan! Hadi be oradan

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK/YPG üyesi Ahlam Albashır, saldırı günü ve keşif gezilerinde elinde gül taşımasına ilişkin olarak, "Taksim’e her gittiğimde elimde gül olmasının sebebi, ben gülü çok seviyorum. Oraya her gittiğimde alırım. Bu, kimseye vermiş olduğum bir işaret değildir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Albashır’ın anlatımına göre Suriye’den ayrılmadan önce “Hacı” kod adlı kişi kendisine iki Amerikan hattı ile bir telefon verdi. Bombalı saldırıdan sonra da Ahmet Jarkas bu telefonu imha etmek için Albashır’den aldı. Albashır Suriye’den Türkiye’ye girişten itibaren 5 ay bu telefon ve hatları kullandı. Bu telefonu Albasır’den alan Jarkas, Albashır’a rehberinde kendi numarasının da olduğu Türk hattı takılı yeni bir telefon verdi. Albashır yakalandığında bu telefon da ele geçirildi.

Albashır’ın bu telefonu ve yaptığı görüşmeler de incelemeye alındı. Telefonun rehberinde Ahmet Jarkas’ın numarası dışında Arapça “Amcam” diye kayıtlı bir numara daha vardı. Bu numaranın kime ait olduğu soruldu. Albashır, “Menbiç’ten beni Türkiye’ye gönderen ‘Hacı’nın numarasıdır. Onun isteği üzerine ‘Amcam’ olarak kaydettim. Türkiye’de kaldığım 5 ay boyunca kendisiyle defalarca görüntülü bir şekilde görüşmem oldu. YPG’de üst düzey komutanlardan” diye konuştu.