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Aktüel

İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:24:12 -
İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Toplantı öncesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Mersin Milletvekili Lüfti Elvan yeniden komisyon başkanı seçildi.

Elvan, kendisine gösterilen teveccühten dolayı komisyon üyelerine teşekkür etti.

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler başladı.

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