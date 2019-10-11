0553 313 94 23

İstihdam seferberliği sonuç veriyor! “1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği ile ocak-eylül döneminde işe yerleştirmede yüzde 30 artış sağlandığını söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:40
İstihdam seferberliği sonuç veriyor! “1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli İstihdam Seferberliği’nin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

“50 bin işverene teşvikleri tanıttık”

Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları olmak üzere, 81 ilde düzenlenen 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşvikleri ve hizmetleri tanıttıklarını aktaran Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcının ağırlandığını ifade etti. Bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına da olumlu yansıdığının altını çizen Selçuk, 2018’in ocak-eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör iş yerlerinde olmak üzere, 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğine dikkati çekti. Bakan Selçuk, “Milli İstihdam Seferberliği ile 2019’un ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık” bilgisini paylaştı.

“427 bin 134 kişi kurs ve programlarımızdan yararlandı”

İŞKUR’un uyguladığı aktif iş gücü programları kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile piyasasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını anımsatan Selçuk, Girişimcilik Eğitim Programlarının da kendi işini kurmak isteyenler için önemli olduğuna değindi. 2019’un ocak-eylül döneminde 427 bin 134 kişinin kurs ve programlardan yararlandığı bilgisini paylaşan Selçuk, “85 bin 976 kişi Mesleki Eğitim Programlarımızdan, 304 bin 797 kişi ise İşbaşı Eğitim Programlarımızdan yararlandı” dedi.

“Gençlere en iyi kariyer fırsatları için çalışmalar yürütüyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde beyaz yakalı iş gücünün ekonomik üretim potansiyelinin artırılmasına ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayabileceği düşüncesiyle okuldan işe geçişi geliştirmek ve gençlere iş gücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışma yürüttüklerini de ifade etti.

Şubat-mart 2019 döneminde tüm illerde bulunan üniversitelerde, “İŞKUR Kampüste” adıyla düzenlenen 137 kariyer günü etkinliğine, 83 bin 460 öğrencinin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirildiğini belirten Selçuk, istihdam seferberliği kapsamında bu yıl İŞKUR il müdürlükleri yöneticileriyle iş yerlerini ziyaret edeceklerini, bu ziyaretlerde teşvikler ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini aktardı.

Bakan Selçuk, aynı süreçte İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 3 milyon 513 bin 637 kişiyle toplam 5 milyon 470 bin 708 bireysel görüşme yapıldığını, istihdamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:40
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Milli İstihdam Seferberliği
  5. İŞKUR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya övgüler dizen Fatih Portakal'dan şaşırtan açıklama
    1. PKK'ya övgüler dizen Fatih..
    2. Putin'den skandal Barış Pınarı..
    3. Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından..
    4. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    5. ALFEMO’ya dünya kalite ödülü!
    6. DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
    7. İstanbul Havalimanı Kütüphanesi bugün..
    8. THY’nin hedefi ilk 3’e girmek
    9. İstihdam seferberliği sonuç veriyor!..
    10. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
    11. Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden..
    12. Aydın'da 25 kaçak göçmen yakalandı
    13. Öğretmen alımı ilanı yayınlandı son..
    14. Bakan Varank’tan, BMC’nin Pınarbaşı..
    15. Hamas'tan Türkiye'ye büyük destek!
    16. Kahramanmaraş'ta elma yüklü kamyon..
    17. Türk-Macar İş Adamları Derneği’nden..
    18. Teröristlerden alçak tuzak!..
    19. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
    20. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
    21. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
    22. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
    23. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
    24. Piyasalar temkinli hareket ediyor
    25. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
    26. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
    27. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
    28. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
    29. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
    30. Canlı yayında keskin nişancıların..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!