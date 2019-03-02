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İstihdam seferberliği devam ediyor! İş arayana 900 lira destek

Hükümet, sosyal yardım alanların iş gücüne katılmasını teşvik ediyor. İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:57
İstihdam seferberliği devam ediyor! İş arayana 900 lira destek

İstihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların aktif iş gücüne katılması için hükümet tarafından çeşitli destekler veriliyor. İş arayanlara iş görüşmesi için gereken evrakların masrafı karşılığında İstihdam seferberliği ödenirken, kişinin çalışmaya başlaması halinde 788 lira daha veriliyor. Böylece iş arayanlara devletin yapmış olduğu destek 900 lirayı aşıyor.

Giderlere ödenek

Bu kapsamda verilen 'istihdamyardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderler için, bir yıl içinde azami 3 kere olmak üzere, 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş ararken ve iş görüşmesine giderken yapılan masraflar karşılanmış oluyor.

Sosyal yardım önceliği

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, bir yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar, 788 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda, eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe düzenli olarak devam edenlere sosyal yardımlarda (eğitim, gıda, kömür gibi) öncelik veriliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:57
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