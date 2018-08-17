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İstihdam artıyor işsizlik azalıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya,650 bin artı istihdam gerçekleştirildiğini belirterek, “Genç işsizlik oranımızda da 2 puanlık bir düşüş sağladık” dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:14
İstihdam artıyor işsizlik azalıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye’de işsizlik oranının mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7’ye düştüğünü belirterek “İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu.

İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdamı gerçekleştirdik” dedi.

“Burada özellikle genç istihdamı ve gençlerin işsizlik oranları tüm ülkeler açısından en önemli hususlardan biridir” diyen Uzunkaya, şunları söyledi:

“Genç işsizlik oranımızda da 2 puanlık bir düşüşü sağladık. Kadın istihdamıyla ilgili başarımız neticesinde de burada işsizlik oranlarımızın aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir sevindirici husus da iş gücüne katılım oranının yükselmesidir. İş gücüne katılım oranımız da yüzde 53,3’e yükselmiştir. Bu dönemde 314 bin kadının istihdamı sağlanmıştır. Türkiye iş gücü piyasası açısından önemli, sevindirici bir husustur.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:14
  1. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
  2. istihdam oranı

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