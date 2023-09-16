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Dünya İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi
Dünya

İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 17:10:00 -
İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi

Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuş gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait bir drone düşürüldü.

Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuş gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait bir drone düşürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Paşalı ilçesinin Sultanbey yerleşim yeri yönünden kaldırılan Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerine ait bir quadcopter dronun, Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilçesinin Türkeş yerleşimi yönündeki birliklerinin savunma mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada dronun özel teknik araçlarla Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından düşürülerek etkisiz hale getirildi kaydedildi. (İLKHA)

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