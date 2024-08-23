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Gündem İstihbarat geldi, personel eve gönderildi! Hava üssünde güvenlik alarmı
Gündem

İstihbarat geldi, personel eve gönderildi! Hava üssünde güvenlik alarmı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 12:00:00 -
İstihbarat geldi, personel eve gönderildi! Hava üssünde güvenlik alarmı

NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti. Üsteki personelin büyük bölümü evlerine gönderildi.

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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