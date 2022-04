İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı duası

İstihare nedir?

İstihare işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınıp, iki rekat namaz kıldığı ve bu hususta dua okuyarak o işle ile ilgili rüya görmek için uykuya yatmaktır. İstihare, Peygamber Efendimiz tarafından bir işe başlarken yaptığı istihare bizlere sünnettir.

İstihareye yatmak için; istihare namazının ilk rekatında ''Kâfirun Suresi'' ikinci rekatında ise ''İhlas Suresi'' okunması gerekir. Namaz kılındıktan sonra istihare duası okunur ve ardından kıbleye doğru bir şekilde yatılır. .

İstihare namazı nasıl kılınır?



İstihâre, bir yönden yapılacak olan işin hayırlı olmasını; hayırlı olması durumunda gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve O'ndan yardım talebinde bulunmaktır. İstihâre namazı mendup olup, namazın birinci rekâtında Fâtiha suresinin ardından Kâfirûn sûresi okunur. Namazın ikinci rekâtında ise Fâtiha suresinin ardından İhlas sûresi okunur. Namaz bittikten sonra ise istihâre duası okunur.



İstihare namazı ne zaman kılınır?



İstihâre kelimesinin anlamı "hayırlı olanı istemek" demektir. Halk arasında sıklıkla kullanılmakta olan tabiri ile rüyaya yatmak anlamına da gelmektedir. Bir kişinin yatağa girerek rüyaya yatmadan önce kılınan namaza bu anlamda İstihare namazı denilmektedir. Akşamın yahut gecenin her hangi bir vaktinde yatacak olan kişiler, yapacak olan bir işin kendileri için iyi mi yoksa kötümü olduğuna dair bir işaret almak için bu istihâre namazı kılabilirler.



İstihâre namazı kılmak isteyen bir kişi yatağa girmeden önce abdest alıp istihare namazına niyetlenerek iki rekat şeklinde namaz kılar. Bu namazda da kılınış bakımından diğer namazlara benzer. Farklı olan tek yönü namazın bitiminde istihâre duasının okunuyor olmasıdır. Kılınan namazın hemen ardından kişi rüyaya dalmak için yatağa girer ve uykuya dalar.



İstihare namazı kaçta kılınır?



İstihâre namazının belirli bir saati yoktur. Kişi ne zaman yatağa girip uyumak istiyorsa o saatte istihare namazını kılarak yatağına girip uykuya dalabilir. Namazın saatini kişinin akşam uykuya dalmak için yatma saati belirler.



İstihare namazı kaç rekattır?



İstiharek, kişinin yapmayı istediği ancak yapacağı şeyin kendisi için hayırlı olup olmadığı konusunda tereddütte düşmesi durumunda kılabileceği bir namazdır. İstihare namazının rekat sayısı ise yalnızca 2 ikidir.



İstihare namazının kılınış şekli nasıldır?



Namazın kılınışı işe şöyledir;



Kılınan her namaz için olduğu gibi istihare namazı içinde önce abdest alınır. İstihare namazını kılmaya başlamak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet edilir. Sonrasında ise; "Allahu Ekber" denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Namazın birinci rekatında ilk olarak Subhaneke okunur. Ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi ve sonrasında da Kafirun Suresini okunarak Rüku'ya gidilir. Rükudan sonra secde'ye gidilir ve sonrasında doğrulur ve oturur vaziyete gelinir ve hemen ardından tekrar secde'ye gidilir.



İkinci rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Kıyamda iken besmele çekilerek Fatiha suresi hemen sonrasında da İhlas suresi okunup rüku'ya gidilir. Rükudan sonra secde'ye gidilir ve doğrularak oturulur ve ardından tekrar secde'ye gidilir.



Secdenin ardından tekrar doğrularak oturulur ve bu oturuş esnasında Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Sonrasında ise baş önce sağa çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denir ve sonrasında baş sola çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek namaz tamamlanır. Bu namazın ardından ise istenen sayıda İstihare duası okunur. Dua bittikten sonra yatağa kıbleye dönülerek yatılır.

Nelere dikkat edilmelidir?

İstihareye yattığınız ilk gün gusül alınız. ( Bunu 7 gün tekrarlamanıza gerek yoktur.) Kıbleye doğru ayaklarınızı uzatmamaya dikkat edin. İstihare abdesti aldıktan sonra kimse ile konuşulmaması, göz göze dahi bile gelinmediği için ev halkının uyumasını ya da onlara haber vererek sizi konuşturmamalarını, namaz kılacağınız ortama gelip kalabalık yapmamalarını önceden söyleyiniz. Ayrıca telefonunuzdaki, duvarlarda asılı olan resimleri kaldırın ki bu resimlerle göz göze gelmeniz dahi istiharenizin şüphe içine girmesine neden olabilir.

Diyanet açıklaması

İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah’tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur’an’ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir (Buhârî, Teheccüd, 25; Ebû Dâvûd, Vitir, 31)

İstihâre namazı mendup olup, birinci rekâtında Fâtiha’dan sonra Kâfirûn sûresi; ikinci rekâtında Fâtiha’dan sonra İhlas sûresi okunur. Namazdan sonra istihâre duası yapılır. Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى.

(Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu, haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihâre yapılmaz. İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanabilir. İstihâreden sonra, insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, II, 470-471). İstihâreden sonra rüya görmenin ve bu rüyayı iyiye veya kötüye yormanın dayanağı yoktur. İstihâre namazının kılınamaması hâlinde, sadece duası okunmakla yetinilir.