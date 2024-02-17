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Gündem İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti
Gündem

İstifa edip yeni parti kuran kimdi? Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-02-17 17:24:00 -

Daha önce CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi adlı parti kuran sonrasında milletvekilliği için partiyi kapatıp geri dönen Mustafa Sarıgül kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL  

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Sarıgül programda ilginç ifadeler kullandı.

Kendini 'CHP'nin marabası' ilan etti

Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada "Sarıgül CHP'nin marabasıdır, ırgatıdır." dedi.

İstifa edip yeni parti kuran kimdi?

Daha önce CHP'den ayrılarak "Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız" sözleriyle Türkiye Değişim Hareketi isimli partiyi kuran Sarıgül, 2023 Genel Seçimleri öncesi teklif edilen milletvekilliği sonrası partinin kepengini indirmiş ve CHP'ye geri dönmüştü.

Lafıyla uygulamasının çelişen Sarıgül'e vatandaşlar "İstifa edip yeni parti kuran kimdi?" sorusunu sordu.
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