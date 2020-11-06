  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı
Aktüel

İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:25:19 -
İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de gözaltına alındı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey’deki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi.

- UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlanmıştı

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

- Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler
Gündem

Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Süt fabrikasında skandal görüntüler

Konya'da üretim yaptığı iddia edilen bir süt fabrikasında Uğur Turgut isimli kişi süt kazanında süt banyosu yaptı. Çekilen görüntüler sosyal..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay