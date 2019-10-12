İstifa eden işçiye yıllık izin ücreti ödenir mi?

İstifa eden işçi izin ücreti alabilir mi? Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş ve vazgeçilemeyecek bir haktır. Peki çalışan senelik iznini kullanmadan işten ayrılırsa kullanmadığı yıllık izinlerin parasını alabilir mi? İşte işten ayrılırsam, yıllık izin ücretimi alabilir miyim? sorusunun cevabı.

Yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesi devam ettiği müddetçe işçinin yıllık ücretli iznini kullanma hakkı, işverenin de işçinin hak kazandığı bu izinleri kullandırma yükümlülüğü devam etmektedir. İşçinin hak kazanıp kullanamadığı izin, aralıksız çalışmakta olduğu işyerindeki 10 yıl öncesine ilişkin bir izin de olsa, bu izin hakkını kullanabilecektir.

Çalıştığı süre zarfında izinlerinin tamamını kullanmayan ve işten ayrıldığında yıllık izin ücreti hak eden işçiye, hesaplanan tutarın derhal ve şartsız olarak ödenmesi gerekir. Yıllık izin süreleri işçinin kıdemine göre değişmektedir. 14, 20 ve 26 gün olarak belirlenen bu süreler, en az olup artırılması mümkündür. Yıllık ücretli iznin her sene mutlaka kullandırılması esas olmakla birlikte; buna rağmen izinlerin bir kısmının kullandırılmaması ve işçi işten ayrıldığında bakiye yıllık izni olması halinde, geriye dönük kullanılmayan izinlere ait ücretler işçiye ödenmektedir. İstifa etmekten kasıt, işçinin haklı bir nedeni yokken işten ayrılmasıdır. Bunun ise iki temel sonucu vardır.

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