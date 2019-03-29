0553 313 94 23

İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti kuruyor!

İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet partilerinden istifa eden 8 milletvekili, yeni parti kuracak.

29 Mart 2019 Cuma 16:54
İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti kuruyor!

Geçen ay Muhafazakar Parti'den istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisi'nden istifa eden 8 milletvekili ''Change UK'' adıyla partileşme sürecini resmen başlattı.

"Değişim" (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere'nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor.

Farage en güçlü aday

Geçen ay Brexit yanlıları Brexit Partisini kurmuştu. Bu partinin liderliği için de ülkedeki AB karşıtı kampanyanın önde gelen isimlerinden eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage en güçlü aday olarak görülüyor.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

Yeni kurulan partilerin de İngiliz siyasetindeki bu eksen kaymasından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan, İngiliz parlamentosu da daha önce iki kez reddettiği Brexit anlaşmasını yeniden oylamaya hazırlanıyor.

Yerel saatle 14.30'da yapılması öngörülen oylamadan ''evet'' sonucu çıkması durumunda İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 22 Mayıs olacak.

Başbakan Theresa May önceki gün parti içindeki muhalif milletvekillerine anlaşmanın parlamentoda geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin yeni aşamasını yeni başbakana bırakacağı sözünü verdi.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda ise İngiltere'nin 12 Nisan'da AB'den ayrılması gerekiyor. Ancak AB İngiltere'ye yeni bir erteleme için kapıyı kapatmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:54
  1. Change UK
  2. Heidi Allen
  3. Brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı..
    4. Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek..
    5. Fuat Oktay’dan Bükreş Türk..
    6. Annesi ölen sıpayı at besliyor
    7. Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 |..
    8. Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız,..
    9. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    10. Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme..
    11. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl..
    14. Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin"..
    15. FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
    16. İyi Parti’li kurucular MHP saflarına..
    17. HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını..
    18. Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi
    19. İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti..
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    21. 57 kaçak göçmen yakalandı, 2..
    22. İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7..
    23. Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’..
    24. Hilmi Güler: “Biz hizmet adamıyız”
    25. Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve..
    26. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    27. Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar..
    28. Zeybekci’den sokak konseri
    29. Bolu'da örtü yangını
    30. KATSO heyeti, 25. MARBLE Fuarına..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun