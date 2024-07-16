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Ekonomi İster 'harç' deyin, ister 'haraç'.. Kuzu kuzu ödeyeceksiniz!
Ekonomi

İster 'harç' deyin, ister 'haraç'.. Kuzu kuzu ödeyeceksiniz!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 20:16:00 -
İster 'harç' deyin, ister 'haraç'.. Kuzu kuzu ödeyeceksiniz!

1980'de 100 dolar olan yurt dışı çıkış harcı, 15 dolar yapılınca CHP/DEM Parti yandaşı troller ciyaklamaya başladı.

Kapsamlı vergi reform paketinin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı.

Güler reform paketi taslağında 1500 lira olacağı öne sürülen yurt dışı çıkış harcında makul bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarıldığını ifade etti.

Hemen ciyaklamaya başladılar

Yurt dışı çıkış harcının 500 lira olmasının ardından soluğu her fırsatta yurt dışında olan paralı CHP/DEM Parti yandaşı troller ciyaklamaya başladı.

1980'de 100 dolar olan yurt dışı çıkış harcı, 15 dolar olmasını akıllarınca  'haraç' olarak yorumlayan troller, sosyal medyada algı operasyonu yapmaya kalkıştı.
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"Yurt dışına çıkan, harcını da ödesin!"

Zengin trollere tepki gösteren vatandaşlar "Kuzu kuzu ödeyeceksiniz. Yurt dışına çıkan, harcını da ödesin!" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu
Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu

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Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu

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