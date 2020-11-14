Koronavirüs salgını sürecinde istihdamı korumak amacıyla devreye alınan işten çıkarma yasağının hangi tarihte sona ereceği milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda çalışanlar Cumhurbaşkanı kararına göre bu süre ne zaman vitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Salgın sürecinde koronavirüs salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erecekti. Bu kapsamda belirtilen sürenin sona ermesiyle beraber söz konusu kısıtlamanın bir süre daha uzatıldığı duyuruldu. Hem işveren hem de işçi haklarını korumaya yönelik salgın sürecinde birçok farklı düzenleme olduğu biliniyor.

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.