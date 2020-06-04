İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok destek paketi devreye alınmış ve milyonlarca vatandaşa destekler sağlanmıştı. Bu süreçte yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği sağlanmıştı. Aşama aşama kontrollü hayata geçtiğimiz şu günlerde merak edilenlerden sorulardan birisi de, bu uygulamaların ne zaman sona ereceği oldu.

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği ne zaman sona erecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kısa çalışma ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri ise 17 Temmuz'a kadar yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.