İşten çıkarma yasağı bitti mi? | Koronavirüs salgını tüm dünyada ciddi ekonomik sorunlara yol açtı. Başta ABD olmak üzere işsizlik oranı tırmanışa geçti. Ülkemizde ise hem işverenlerin hem de çalışanların mağdur olmaması adına pek çok tedbir alındı. İşverenlere kısa çalışma ödeneği imkanı, ücretsiz izne çıkarılanlara ise maaş bağlandı. Ayrıca vatandaşların mağdur edilmemesi için işten çıkarma yasağı ilan edildi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı ne gün bitiyor?

17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağı 17 Haziran’da sona erecekti. Ancak karar üç kez uzatıldı. Son olarak 17 Kasım 2020’de bitmesi gereken karar bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’e uzatıldı. Ancak kulislerde salgının seyrine göre bu kararın 30 Haziran 2021’e kadar uzatılacağı konuşuluyor.