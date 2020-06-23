İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek? Tarih uzatıldı mı?

Pandemi sürecinde kapalı olan işyerlerinin çalışanlarını işten çıkarmaması için 3 ay süreli işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu süreçte hem işsizliğin önüne geçildi hem de çalışan korundu. İşten çıkarılma yasağı 17 Temmuz’da son buldu. Peki İşten çıkarılma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarılma yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARILMA YASAĞI UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını 3 ay daha uzatacağız." dedi.

İşten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Fesih kısıtı uzatılacak. Şu an yeni normale alışırken işverenimizi desteklemek ve işçimizi korumak anlamında bir 3 ay daha uzatacağız inşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle." diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ DETAYLARI

-İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

- İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.

İstihdam Kalkanı ile Hangi Adımlar Atılacak?

Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen paket üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını hatırlattı.

Bakan Selçuk, paketle istihdamı korumanın yanı sıra istihdamı artıracak bir iklimi oluşturmayı, farklı çalışma modellerini etkinleştirerek ekonomiye ivme kazandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bu paketi 3 temel hedef üzerinde inşa ettiklerini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Neler yapacağız? Fesih kısıtını bir süre daha uzatacağız. Bu sayede istihdamın korunmasını hedefliyoruz. İkinci bir desteğimiz de normalleşme desteği olacak. Normalleşme desteği, kısa çalışma desteğine başvurmuş firmalarımıza, işletmelerimize yeni normale geçerken adaptasyonlarını, geçişlerini daha ılımlı yapmaları için destek verdiğimiz bir süreç olacak. Kısa çalışmaya başvuran firmalarımız için bir nevi normalleşme desteği yapacağız. Kısa çalışma desteğini bitirip normalleşme desteğine geçeceğiz. Prim destekleriyle destekleyeceğiz onları.

Buradaki temel hedef kısmi çalıştırdıklarımızı normal zamanlara döndürebilmek. Bütün işlerimizi eski, normal, rutin çalışma sürelerine döndürebilmek için yapacağız bunu. O sürelerle orantılı olarak da bu desteği vereceğiz."

"Ilımlı bir geçiş"

Kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi konusunda yoğun talep geldiğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"1 Haziran'dan itibaren normalleşmeye başladığımıza göre bu, kısa çalışma ödeneğinden çıkmamızı gerektirir. Biliyoruz ki kısa çalışmadan hemen eski normallere geçemeyeceğiz. Hep diyoruz ya 'kontrollü sosyal hayat' diye. Biz de bu kontrollü sosyal hayata, yeni normallere geçerken hem ekonomik hayata hem iş gücü piyasalarımıza ılımlı bir geçişle, bir devlet desteğiyle yardımcı olmak istedik. Normalleşmeye geçtiği oranda prim desteği."

Selçuk, telafi çalışmasını 2 aydan 4 aya uzattıklarını, SUT kapsamını genişlettiklerini, SGK prim ertemeleri yaptıklarını ifade ederek, "Bu prim ertemeleri de 40 milyar lira tutarında bir prim ertelemesiydi. 3 aylık periyodu 6 ay olarak öteledik. Dolayısıyla bu süreçte hem sosyal güvenlik anlamında hem de çalışma hayatına yönelik birçok destekleyici önlemleri almış olduk." dedi.