İşten attıkları emekçilerle alay ettiler: Kayapınar ilçe belediyesinde skandal...

Dem Partili Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi'nde yeni yıl öncesinde 24 emekçinin daha işine son verildi. Bir kaç gün önce de 66 kişi işten atılmıştı.

Dem Partili yönetim mağdur ettiği emekçilere işten çıkış tebligatlarını hükümetin ilan ettiği "Aile Yılı " logosuyla göndererek skandal bir tutum sergiledi.

Diyarbakır'da Dem Partili Kayapınar Belediyesi'nde görev yapan 90 sözleşmeli işçinin işine son verildi. Edinilen bilgilere göre, belediye yönetimi söz konusu işçilerle sözleşme yenilenmeyeceğini bildirerek, iş akitlerinin sona erdiğine dair tebligatları çalışanlara gönderdi. Yaklaşık 5 yıldır belediyede görev yapan personeller arasında, bu yıl memur kadrosuna geçme hakkı elde etmesi beklenen çalışanların da bulunduğu öğrenildi.

Belediye tarafından işten çıkarmalara ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama gelmezken, alınan karara HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığından tepki geldi.

HÜDA PAR’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşten çıkarılan emekçilerin yanındayız!

Hak ve hukuktan bahsedenlerin, işçilerin hakkına girerek onlara zulmetmesi kabul edilemez. Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi, şimdi de Kayapınar Belediyesi tarafından yeni yıl öncesi çok sayıda işçinin hiçbir gerekçe sunulmadan, bir mesajla işten çıkarılması vicdanları derinden yaralamıştır. Alın teriyle geçimini sağlayan emekçilerin bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez.

Kayapınar Belediyesi’nde işten çıkarılan 90 sözleşmeli çalışanın 1 Ocak itibariyle kadroya geçmesi gerekirken, bu hakkın engellenmesi amacıyla işten çıkarıldıkları yönündeki iddialar kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştır. Kadroya geçmemeleri için yapılan bu uygulama, açık bir hak gaspıdır. İşten çıkarma tebligatlarında “2025 Aile Yılı” logosunun kullanılması ise açık bir çelişki ve büyük bir samimiyetsizliktir. Aile vurgusu yapılırken, emekçinin ailesi geçim derdiyle baş başa bırakılmaktadır. İşten çıkarılan çalışanlara tazminatlarının dahi ödenmediği yönündeki iddialar kabul edilemez. Usulsüzlük varsa elbette hukuki yollarla hesabı sorulmalıdır; ancak bunun bedeli çalışan emekçilere ödetilemez.” HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı olarak bu hukuksuz uygulamaların karşısındayız. Büyükşehir, Bağlar ve Kayapınar’da mağdur edilen tüm emekçilerin yanındayız. Belediyeleri bu yanlıştan derhal dönmeye, adil ve şeffaf bir tutum sergilemeye davet ediyoruz ."