Haber Merkezi Giriş Tarihi: DEM Parti’den flaş “AK Parti” kararı
DEM Parti İmralı Heyeti, dikkat çeken bir hamle yaptı.
Metres krizi aşılamamıştı! İşte Sarıgül’ün, 1.5 milyar lira tazminat isteyen gelinine sunduğu teklif
Dişçi karı koca hakim karşısında! İçeceğine alkol karıştırıp kabusu yaşattılar: Genç kadın dehşeti anlattı
DEM Parti İmralı Heyeti, dikkat çeken bir hamle yaptı.
Heyet, iki yeni randevu talebinde bulundu.
DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti ve Adalet Bakanlığı’ndan da görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Heyet yarın ise Gelecek Partisi'ni ziyaret ederek, Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23