Siyaset
4
Yeniakit Publisher
DEM Parti’den flaş "AK Parti" kararı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DEM Parti İmralı Heyeti, dikkat çeken bir hamle yaptı.

#1
Heyet, iki yeni randevu talebinde bulundu.

#2
DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti ve Adalet Bakanlığı’ndan da görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

#3
Heyet yarın ise Gelecek Partisi'ni ziyaret ederek, Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

