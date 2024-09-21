İşten atılınca dehşet saçtı! İş arkadaşlarını bıçakladı

Korkunç olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Meltem Mahallesi'nde bulunan Beach Park'taki bir işletmede, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

ELİNE BIÇAK ALIP ARKADAŞLARINI YARALADI

H.S. adlı çalışan, iddiaya göre kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine mesai arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.S., işletmeden aldığı bıçak ile Bünyamin A. adlı mesai arkadaşını ve ismi öğrenilemeyen bir çalışanı kolundan yaraladı. Arbede sonrası H.S.'nin yüzünde kanlar ve darp izleri görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Yaralı Bünyamin A. ve diğer yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.S. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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