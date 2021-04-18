İstemezükçüler yasta... CHP'li başkan Çanakkale Köprüsü'ne hayran kaldı!

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı da heyecanlandırdı.Bugüne kadar hiç görmediği, ama eleştirdiği köprüyü AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davetiyle gidip inceleme fırsatı bulan Başkan Gökhan, hayranlığını gizleyemedi. Köprünün 333 metre yüksekliğindeki ayağında fotoğraf çektiren Gökhan, hayran kaldığı köprü için "Üstün gayretlerinizden dolayı tebrik ederim" mesajını paylaştı.

Gitmediği için eleştiriliyordu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 2017'de temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hiçbir organizasyonuna katılmadığı ve incelemediği için toplumun her kesiminden eleştiri alıyordu.Gökhan, Çanakkale'ye hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük katma değer sağlayacak köprü için "Karşı değilim" dese de, geçen 4 yıllık süre içinde belediye başkanı olduğu şehirde yapılan köprüyü ziyaret etmemesi CHP üyelerinin de tepkisini çekmişti.

CHP'li CHP'li bazı parti üyeleri, "Şehrine yapılan bir köprüyü gidip incelemelisin" uyarısında bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.

Hayran kaldı

Gelen eleştiriler sonrası Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sonunda pes etti. CHP'li ve AK Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte köprüye inceleme gezisi düzenleyen Gökhan, köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi.Şantiye alanındaki başkanlık koltuğuna oturan ve yetkililerden köprü hakkında bilgi alan Gökhan, 333 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökhan, fotoğrafın altına, "4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını elde edecek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını Lapseki Belediye Başkanı ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" yazdı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak.

Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.