İstek şarkı cinayetle bitmişti! Kavgayı kimin çıkardığı tespit edilemedi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesindeki Diclekent Villalarındaki bir eğlence mekanında istek şarkısıyla başlayan tartışma kanlı bitti. Yusuf Sular’ın ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. 2’si tutuklu 5 sanık hakkında, “Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.

Olayda yaralanan Mert Seyfi D. ile Muhammed Said G. ifadesinde, “Ölen arkadaşım Yusuf Sular, Muhammet Said G ve Sinan T. ile birlikte alkol alıp eğlendik. Sinan sahneye çıkıp şarkı söyledi. Müşterilerin yoğun isteği üzerine bir şarkı daha söylemesi istendi.

Yusuf’da yoğun bir istekle Sinan’ın şarkı söylemesini istedi. Bu sırada karşı masadan Yusuf’a şişe fırlatıldı. Kimin attığını görmedik. Ortalık bir anda karıştı. Birbirini döven çok sayıda insan vardı. Kavgaya katılanları ayırmaya çalıştım. Yusuf yerde kanlar içindeydi. Bende parmağımdan ve kalçamdan yaralandım. Olay neden, niçin oldu anlamadım” dedi.

ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN AYAĞA KALKTIM OLANLAR OLDU

Sanık Hasan A. ise, “Bende kız arkadaşımla eğlenip çıktım arabama binerken bağırma sesleri gelince geri döndüm. Tanıdığım arkadaşlarımın kavga ettiklerini düşündüm. Bu sırada saldırıya uğrayıp yaralandım” dedi. Sanık Sinan T., “Arkadaşlarım işyeri sahibine müziği kapatıp benim bir şarkı söylememi istedi. Rica üzerine bende şarkı söylemek için ayağa kalktığım sırada ortalık karıştı. Yusuf yaralandı. Sonra masadaki diğer arkadaşlarımın yaralandığını gördüm. Sonra da bana saldırdılar gözümden ve kafamdan yaralandım hastaneye gittik. Yusuf kan kaybından öldü” dedi.

BANA MI BAKIYORSUN DEDİ BİRBİRİMİZE GİRDİK

Sanık Savaş A. ise, firari olduğunu, bir arkadaşıyla otururken yan masadan biri bana dönerek, ‘Bana mı bakıyorsun’ diye sorunca ben de kendisine bakmadığımı söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Birbirimize şişe fırlatmaya başladık. İşletmeci hepimizi dışarı çıkardı. Tekrar içeri gelerek şişeleri rastgele fırlattılar. 4-5 kişiydiler. Bize yine şişe fırlattılar ve arkadaşım Hasan üstü başı kanlar içindeydi” dedi.

KİMDEN KAYNAKLANDIĞI BELLİ DEĞİL

İddianamede, ölüm ve yaralanma olayının tam olarak nasıl ve kimden kaynaklandığına dair bir tespit yapılamadığını ani gelişen kavgada tarafların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, tarafların şişe, çatal ve bıçaklarla birbirlerine saldırdıkları için 2’si tutuklu 5 sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması istendi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.