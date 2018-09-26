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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu oynanan 14 maçla tamamlandı. Günün sürprizini ise TFF 3.Lig ekibi Anagold 24 ErzincansporTFF 1.Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek elde etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda günün sonuçları ve 4. tura yükselen takımlar şöyle:

Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon - Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor - Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor - Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor - Manisaspor: 3-0

Pendikspor - Altınordu: 2-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor - Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0

Maltepespor - Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922 - Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
  1. Uşak
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Ordu
  7. Manisa
  8. Kırklareli
  9. Erzurum
  10. Denizli
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Ziraat Türkiye Kupası
  14. Ziraat Türkiye Kupası 3. turu
  15. Anagold 24 Erzincanspor
  16. Gazişehir Gaziantep

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