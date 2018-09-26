İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası 3. turu oynanan 14 maçla tamamlandı. Günün sürprizini ise TFF 3.Lig ekibi Anagold 24 ErzincansporTFF 1.Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek elde etti.26 Eylül 2018 Çarşamba 01:06
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda günün sonuçları ve 4. tura yükselen takımlar şöyle:
Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1
1461 Trabzon - Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)
Erzin Belediyespor - Ümraniyespor: 1-4
Diyarbekirspor - Samsunspor: 1-0
Altındağ Belediyespor - Manisaspor: 3-0
Pendikspor - Altınordu: 2-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü: 1-2
Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor: 4-1
Bozüyük Vitraspor - Denizlispor: 0-1
Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0
Maltepespor - Menemen Belediyespor: 1-2
Tire 1922 - Sivas Belediyespor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor: 1-0
Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1
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