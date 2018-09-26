İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 14 karşılaşma yapıldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. turda günün sonuçları ve 4. tura yükselen takımlar şöyle:

Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1

1461 Trabzon - Tuzlaspor: 2-2 (5-4 Penaltılarla)

Erzin Belediyespor - Ümraniyespor: 1-4

Diyarbekirspor - Samsunspor: 1-0

Altındağ Belediyespor - Manisaspor: 3-0

Pendikspor - Altınordu: 2-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü: 1-2

Kırklarelispor - UTAŞ Uşakspor: 4-1

Bozüyük Vitraspor - Denizlispor: 0-1

Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0

Maltepespor - Menemen Belediyespor: 1-2

Tire 1922 - Sivas Belediyespor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor: 1-0

Adana Demirspor - Yeni Orduspor: 2-1