İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesinde iki camiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırgan, vahşeti sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda en az 30 Müslümanın şehit olduğu belirtiliyor.15 Mart 2019 Cuma 08:46
Saldırının ardından bölgede okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Saldırıya ilişkin üçü erkek biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Başbakan Jacinda Ardern 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.
En az 30 şehit
Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Ergin, Yeni Zelanda basınına göre saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.
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