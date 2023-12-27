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Ekonomi İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti...
Ekonomi

İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti...

Yeniakit Publisher
2023-12-27 22:04:00 - 2023-12-27 22:08:56
İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işverene maaliyeti de belli oldu. Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

İşverene maaliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

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