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İşte Valbuena'nın yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena, Olympiakos ile anlaşma sağladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:01
İşte Valbuena'nın yeni takımı

Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan takımı Olympiakos'a imzayı attı.

Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:01
  1. Antalya
  2. Olympiakos
  3. Mathieu Valbuena

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