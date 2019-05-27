İşte Valbuena'nın yeni takımı Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena, Olympiakos ile anlaşma sağladı.

Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan takımı Olympiakos'a imzayı attı. Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

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