İşte Valbuena'nın yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena, Olympiakos ile anlaşma sağladı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:01
Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan takımı Olympiakos'a imzayı attı.
Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.
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