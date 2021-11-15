İşte ülkeyi yönetmeye talip CHP'nin vizyonu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndayken bakın onun gözü neredeydi!

TOBB'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basın mensuplarının karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 dakika süren açıklamayı kağıda bakarak yaptı. Kılıçdaroğlu'nun kağıda bakarak yaptığı açıklama CHP'nin vizyonunu yeniden gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

Açıklamayı elindeki kağıda bakarak yaptı

Burada kısa bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını elindeki kağıda bakarak yapması dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'na ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İç piyasada ciddi bir sorunumuz var. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalar itibar ve saygınlık kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Buradan tekrar ifade edeyim üretene, alın teri dökene her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız.

Bizi sabırla dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz."