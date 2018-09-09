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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Uluslar Lig'i oynanan zorlu maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu ise İsviçre İzlanda'yı 6-0 yenerek elde etti.

09 Eylül 2018 Pazar 01:54
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında İsviçre, Kybun Park'ta İzlanda'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsviçre, 13. dakikada Steven Zuber, 23. dakikada ise Denis Zakaria'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İsviçre, 53. dakikada Xherdan Shaqiri, 67. dakikada Haris Seferovic, 71. dakikada Albian Ajeti ve 82. dakikada Admir Mehmedi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 

2.Grup

İsviçre 6 İzlanda 0

C Ligi

2. Grup: Finlandiya-Macaristan: 1-0

Estonya 0 Macaristan 1

D Ligi

2. Grup: Belarus-San Marino: 5-0

Lüksemburg 4 Moldova 0

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 01:54
  1. UEFA Uluslar Ligi
  2. UEFA Avrupa Uluslar Ligi
  3. İsviçre
  4. İzlanda

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