İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçları oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.08 Mart 2019 Cuma 02:46
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağı oynanan 8 maçla sona erdi.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3
Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1
Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0
Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0
Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1
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