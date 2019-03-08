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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçları oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

08 Mart 2019 Cuma 02:46
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağı oynanan 8 maçla sona erdi.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3

Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1

Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 02:46
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  3. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu

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