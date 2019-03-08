İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçları oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağı oynanan 8 maçla sona erdi. Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak. Alınan sonuçlar şöyle: Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya): 1-3 Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1 Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0 Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

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