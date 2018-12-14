İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları!

13.12.2018 / 23:46 - trtspor.com.tr

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 12 grupta oynanan 24 mücadeleyle sona erdi.

Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg ve Celtic, C Grubu'nda Zenit ve Slavia Prag, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal ve Sporting Lizbon, F Grubu'nda da Real Betis ve Olympiakos, G grubunda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K grubunda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, adlarını son 32 turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Zürih (İsviçre): 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-5

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya): 1-2

Leipzig (Almanya)-Rosenborg (Norveç): 1-1

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya): 2-0

Kopenhag (Danimarka)-Bordeaux (Fransa): 0-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 0-0

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 3-0

F Grubu:

Dudelange (Lüksemburg)-Real Betis (İspanya): 0-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 3-1

G Grubu:

Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0

Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

H Grubu:

Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3

I Grubu:

Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0

Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1

J Grubu:

Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0

Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0

K Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1

Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0

L Grubu:

PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3

MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2