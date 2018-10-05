İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi 2.hafta müsabakaları oynanan zorlu maçlar ile tamamlandı.05 Ekim 2018 Cuma 02:38
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya'nın Milan takımı, sahasında Olympiakos'u 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu 54'üncü dakikada oyuna girerken, 76'ncı dakikada Higuain, 79'uncu dakikada ise Cutrone'ye asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:
-A Grubu-
Zürih - Ludogorets: 1-0
Bayer Leverkusen - AEK Larnaca: 4-2
-B Grubu-
Salzburg - Celtic: 3-1
Rosenborg - Leipzig: 1-3
-C Grubu-
Zenit - Slavia Prag: 1-0
Bordeaux - Kopenhag: 1-2
-D Grubu-
Anderlecht - Dinamo Zagreb: 0-2
Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0
-E Grubu-
Karabağ - Arsenal: 0-3
Vorskla Poltava - Sporting Lizbon: 1-2
-F Grubu-
Milan - Olympiakos: 3-1
Real Betis - Dudelange: 3-0
-G Grubu-
Glasgow Rangers - Rapid Wien: 3-1
Spartak Moskova - Villarreal: 3-3
- H Grubu-
Eintracht Frankfurt - Lazio: 4-1
Apollon - Olympique Marsilya: 2-2
-I Grubu-
Sarpsborg - Genk: 3-1
Malmö - Beşiktaş: 2-0
-J Grubu-
Krasnodar - Sevilla : 2-1
Standard Liege - Akhisarspor: 2-1
-K Grubu-
Astana - Rennes: 2-0
Jablonec - Dinamo Kiev: 2-2
-L Grubu-
Chelsea - Vidi: 1-0
BATE Borisov - PAOK: 1-4
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