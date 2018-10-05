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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 2.hafta müsabakaları oynanan zorlu maçlar ile tamamlandı.

05 Ekim 2018 Cuma 02:38
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya'nın Milan takımı, sahasında Olympiakos'u 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu 54'üncü dakikada oyuna girerken, 76'ncı dakikada Higuain, 79'uncu dakikada ise Cutrone'ye asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

-A Grubu-

Zürih - Ludogorets: 1-0

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca: 4-2

-B Grubu-

Salzburg - Celtic: 3-1

Rosenborg - Leipzig: 1-3

-C Grubu-

Zenit - Slavia Prag: 1-0

Bordeaux - Kopenhag: 1-2

-D Grubu-

Anderlecht - Dinamo Zagreb: 0-2

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0

-E Grubu-

Karabağ - Arsenal: 0-3

Vorskla Poltava - Sporting Lizbon: 1-2

-F Grubu-

Milan - Olympiakos: 3-1

Real Betis - Dudelange: 3-0

-G Grubu-

Glasgow Rangers - Rapid Wien: 3-1

Spartak Moskova - Villarreal: 3-3

- H Grubu-

Eintracht Frankfurt - Lazio: 4-1

Apollon - Olympique Marsilya: 2-2

-I Grubu-

Sarpsborg - Genk: 3-1

Malmö - Beşiktaş: 2-0

-J Grubu-

Krasnodar - Sevilla : 2-1

Standard Liege - Akhisarspor: 2-1

-K Grubu-

Astana - Rennes: 2-0

Jablonec - Dinamo Kiev: 2-2

-L Grubu-

Chelsea - Vidi: 1-0

BATE Borisov - PAOK: 1-4

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 02:38
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. UEFA Kupası

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