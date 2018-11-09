İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.09 Kasım 2018 Cuma 02:44
Ligde 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre): 1-0
B Grubu
Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 2-1
Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya): 2-5
C Grubu
Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 0-0
Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya): 1-1
D Grubu
Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1
E Grubu
Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-0
Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
F Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg): 5-1
Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya): 1-1
G Grubu
Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0
Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3
H Grubu
Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3
I Grubu
Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1
Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1
J Grubu
Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3
Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
K Grubu
Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1
L Grubu
Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0
BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1
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