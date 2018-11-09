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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanan maçlarla tamamlandı.

09 Kasım 2018 Cuma 02:44
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

Ligde 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre): 1-0

B Grubu

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya): 2-5

C Grubu

Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu

Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1

E Grubu

Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-0

Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

F Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg): 5-1

Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya): 1-1

G Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0

Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3

H Grubu

Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3

I Grubu

Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1

Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1

J Grubu

Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3

Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1

K Grubu

Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1

L Grubu

Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 02:44
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Avrupa Ligi
  3. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

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