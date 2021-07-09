İşte Türkiye’nin Müslümanlık fotoğrafı
İslami kimliğini muhafaza eden Türkiye halkının, cuma vaktinden önce en çok kullandığı "hayırlı cumalar" ifadesi, Twitter trend listesinde saatlerce birinci sırada kaldı.
Her türlü ifsad ve tahrif çalışmalarına rağmen Türkiye halkı Müslüman kimliğini muhafaza ediyor. Cuma günü birbirlerine hayır dileyen vatandaşlar, "Hayırlı Cumalar" ifadesini trend listesinde birinci sıraya yerleştirdi.
Twitter'da gündeme dair etiketlerin açıldığı trend listesinde saatlerce Hayırlı Cumalar ifadesi birinci sırada yer aldı.
Diğer sıralamaların ise sürekli değişmesi dikkat çekti.