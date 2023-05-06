İşte Türkiye'deki 'Sol' gerçeği... Solcu sanatçı Genco Erkal, 100 bin dolarlık 'Vehbi Koç' ödülünü kaptı

Sahnede 64'üncü yılını dolduran Genco Erkal ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un elinden aldı.

Bu tören, Türk solunun aslında ne kadar sol olduğunu gösteren ibretlik bir fotoğrafı da gözler önüne sermiş oldu.

Ömrü boyunca Türkiye’nin en solcu sanatçısı benim diye övünen Genco Erkal’a ödülü veren kurum Türkiye’nin en büyük kapitalist sermaye grubu.

Ödülü belirleyen seçici kurulun başında da dikkat çeken bir isim var.

Türkiye’nin en solcu yazarlarından merhum Sabahattin Ali’nin kızı Prof Filiz Ali.

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100 bin dolarlık ödülü takdim eden isim ise memleketin en büyük sermayedarı Ömer Koç.

Bu çelişkiler yumağına bir not daha ekleyelim.

Genco Erkal, yıllardır Trump Tower AVM’de Nazım Hikmet şiirleri okuyor.

Büyük kapitalist patronların mekanında Nazım şiirleri okuyarak solcu romantikleri kandırıyor.