İşte Türkiye’deki 2 zihniyetin arasındaki fark! Akit ‘şimdi hesap zamanı’ dedi, onlar ateşkes

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Azerbaycan - Ermenistan geriliminde Erivan’ı kurtarma derdine düşen sözde Türk medyası da masaya yatırıldı.

Birgün, Cumhuriyet gibi gazetelerin, Türkiye’nin kaç cephede birden savaştığına değinmediğini belirten Murat Alan, “Türkiye’nin kimlere boyun eğmediğini, Azerbaycan’daki gelişmeleri görebiliyor musunuz?” dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Sanki adeta ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendileri, ne Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyorlar. Atatürk’ün kurduğu bir gazete olmakla övünüyorlar, ama ateşkesten bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

Murat Alan, “Ama Akit’e bakın. Bunlar ateşkes üzerinden görüyorlar, Akit ne diyor, Şimdi hesap vakti. İşte Türkiye’deki iki zihniyetin arasındaki fark. Biri hesap vakti, diyor. Diğeri ateşkes, diyor. Ateşkesi kim söylüyor? Ermenistan söylüyor…” diye konuştu.

İşte manşetler arasındaki fark: