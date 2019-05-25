İşte TFF'nin Müslüman ülkede hazırladığı fikstür! Fransız hakem kadar olamadılar

Taha Emre Özdemir Ankara

1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u ağırlamış, mücadele 0-0 sona ermişti. Saha avantajını kullanamayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, oruç tutan futbolcusu Pote'yi ibadeti sebebi ile suçlayarak, "Gece saat üçte sahura kalktı. Bir gün de tutma kardeşim. Orucun telafisi var ama maçın yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özat'ın bu çıkışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun oruç tutan futbolcular için bir düzenleme yapması gerekliliğini tekrar gündeme getirdi. Müslüman bir ülkede yaşadığımızı söyleyen vatandaşlar da Ramazan ayı için fikstürün en azından iftar sonrasına göre düzenlemesi gerektiğini söylerken, Süper Lig'in 34. haftasında 9 maçın 7'si yine iftar saati ile uyuşmadı.

Haftanın açılış maçında M.Başakşehir, İstanbul'da Alanyasporla karşılaştı. Maç saat 19:00'da başladı. İftar saati ise 20:23'tü. Yani TFF maç saatini, Müslümanların belki de oruç ibadeti sebebi ile yaşadığı en zor saat dilimine ayarladı.

34. haftada, yine iftar saatinin öncesinde başlayıp maç esnasında da iftarın yaşanacağı fikstür şu şekilde oluştu:

-A. Konyaspor - Akhisarspor / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00

-Göztepe - MKE Ankaragücü / 26 Mayıs 2019 Pazar 19:00

-Fenerbahçe - Antalyaspor / 26 Mayıs 2019 Pazar 19:00

-İM Kayserispor - BB Erzurumspor / 26 Mayıs 2019 Pazar 19:00

-EY Malatyaspor - Bursaspor / 26 Mayıs 2019 Pazar 19:00

'Fransız hakemden örnek davranış'

Müslüman Türkiye'de TFF, oruç tutan futbolcuları için düzenleme yapmaktan kaçarken, Fransa 1’nci Ligi'nin son haftasında Nice ile Monaco arasında oynanan maçın Fransız hakemi, Nice’li Youcef Attal’ın orucunu açması için maçı 1 dakika durdurdu.