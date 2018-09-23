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İşte TFF 3. Lig’de alınan toplu sonuçlar!

TFF 3. Lig’de 4.hafta karşılaşmaları oynanan birbirinden zorlu maçlarla tamamlandı

23 Eylül 2018 Pazar 02:21
İşte TFF 3. Lig’de alınan toplu sonuçlar!

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup’taki 4. hafta maçları tamamlanırken, 2. Grup’ta 8 karşılaşma oynandı. 2. Grup’taki Kırşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor karşılaşması ise yarın yapılacak.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Erzin Belediyespor: 5-1

Erbaaspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Kozan Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Körfezspor: 4-0

Ergene Velimeşespor-Batman Petrolspor: 1-0

Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Gebzespor-Yomraspor: 3-0

Tire 1922-Nazilli Belediyespor: 0-0

2. Grup

Ofspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2

Pazarspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Altındağ Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Osmaniyespor-Yeni Orduspor: 0-0

Alibeyköyspor-Karşıyaka: 2-2

Kemerspor 2003-Düzcespor: 2-0

Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Adıyaman 1954: 5-0

3. Grup

1461 Trabzon-Ankara Adliyespor: 2-2

Anagold 24Erzincanspor-Diyarbekirspor: 2-1

Payasspor-Bağcılarspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-4

Halide Edip Adıvarspor-Kocaelispor: 3-0

Gölcükspor-Çorum Belediyespor: 1-0

Muğlaspor-Cizrespor: 0-0

Turgutluspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-1

Bucaspor-Serik Belediyespor: 1-2

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 02:21
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Van
  6. Trabzon
  7. Ordu
  8. Nevşehir
  9. Muğla
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. Erzincan
  13. Çorum
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. TFF 3. Lig
  18. TFF 3.LİG 1.Grup
  19. tff 3.lig 3.grup
  20. TFF 3.Lig 2.Grup

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