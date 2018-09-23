İşte TFF 3. Lig’de alınan toplu sonuçlar!
TFF 3. Lig’de 4.hafta karşılaşmaları oynanan birbirinden zorlu maçlarla tamamlandı23 Eylül 2018 Pazar 02:21
TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup’taki 4. hafta maçları tamamlanırken, 2. Grup’ta 8 karşılaşma oynandı. 2. Grup’taki Kırşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor karşılaşması ise yarın yapılacak.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Erzin Belediyespor: 5-1
Erbaaspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Kozan Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Körfezspor: 4-0
Ergene Velimeşespor-Batman Petrolspor: 1-0
Silivrispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Gebzespor-Yomraspor: 3-0
Tire 1922-Nazilli Belediyespor: 0-0
2. Grup
Ofspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2
Pazarspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Altındağ Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Osmaniyespor-Yeni Orduspor: 0-0
Alibeyköyspor-Karşıyaka: 2-2
Kemerspor 2003-Düzcespor: 2-0
Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-0
Kızılcabölükspor-Adıyaman 1954: 5-0
3. Grup
1461 Trabzon-Ankara Adliyespor: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Diyarbekirspor: 2-1
Payasspor-Bağcılarspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-4
Halide Edip Adıvarspor-Kocaelispor: 3-0
Gölcükspor-Çorum Belediyespor: 1-0
Muğlaspor-Cizrespor: 0-0
Turgutluspor-Bayburt İl Özel İdare: 1-1
Bucaspor-Serik Belediyespor: 1-2
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