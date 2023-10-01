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Gündem İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar
Gündem

İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:16:00 -

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın saniyeler öncesi bir güvenlik kamerasına yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yakınında gerçekleştirilen terör saldırısından hemen önce güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi. İki teröristin saldırı girişiminde bir terörist kendini patlattı. İki polisimiz yaralandı.

Saldırının hemen öncesinde yaşananlar ise böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan, saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.
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Yerlikaya paylaşımında, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

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