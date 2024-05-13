İşte sürekli “Altın alın” diyen ekonomistlerin Türkiye’ye bedeli! “Ne olduysa bu pislikler yüzünden oldu”

Mahmut Övür, Türkiye'nin en temel problemlerinden birinin, yatırım aracı olarak altın ve dövize yönelinmesi olduğuna dikkat çekerek, bunda alışkanlık kadar son yıllarda "muhalif" olduğunu söyleyen ve sürekli "kriz tellallığı" yapan ekonomistlerin katkısının çok büyük olduğunu belirtti. “Yerel seçim öncesinde iş öyle bir yere vardı ki birçok ekonomist açık açık ‘dolar alın’ diye bas bas bağırdı” hatırlatmasını yapan Övür, bunun Türkiye’ye bedelinin ne olduğu sorusuna ise finans uzmanı Işık Ökte’nin sözlerini aktararak cevap verdi. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Türkiye'nin çok temel problemlerinden biri, yatırım aracı olarak altın ve dövize yönelinmesidir. Yastık altında milyarlarca dolarlık altın ve döviz olduğu biliniyor. Bunda alışkanlık kadar son yıllarda "muhalif" olduğunu söyleyen ve sürekli "kriz tellallığı" yapan ekonomistlerin katkısı çok büyük.

Yerel seçim öncesinde iş öyle bir yere vardı ki birçok ekonomist açık açık "dolar alın" diye bas bas bağırdı.

Peki bunun ülkeye bedeli ne oldu? Ne olduğunu gelin finans uzmanı Işık Ökte'den dinleyelim:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Seçimden önce sosyal medyada dolar uçacak, kaçacak diyenler vardı. Acayip sinirliyim bu konuda. Üç beş fazla tık alacaklar diye bu güzel ve yalnız ülkeyi Arjantin, Lübnan ve Mısır yapmaya çalışan pislikler oldu. Doğruları konuşalım. Bu arkadaşlara karşı hiçbir yaptırım da uygulanmadı.

Seçim öncesi 27 milyar dolar Merkez Bankası harcamak, 500 baz puan da faiz artırmak zorunda kaldı. Bu pislikler yüzünden oldu. Bunlar 'Seçim sonrası Mehmet Şimşek görevden alınacak, eski politikalara geri dönüş olacak' diye söyleyen insanlar.

Bu ülkenin geleceğini çaldılar, çok kızgınım ve bu çığırtkanlığı yapanlar hâlâ TV'lerde, sosyal medyada konuşmaya devam ediyorlar." “