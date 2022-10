İşte Süper Lig’in en medyatik takımı!

Yeni Akit Ankara

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de ilk 10 haftanın medya panaromasını çıkardı. Ajans Press’in 15 binin üzerine yazılı basın, TV kanalı ve internet haber sitelerini incelediği 5 Ağustos-17 Ekim tarihlerini kapsayan medya araştırmasında, hakkında en fazla haber çıkışı tespit edilen kulüp 158 bin haber ile Fenerbahçe oldu.

Sezona yeni transferler ve yeni bir hoca ile hızlı giriş yapan sarı lacivertliler, medyanın en çok konuştuğu kulüp oldu. Süper Lig’e hızlı başlayan fakat son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 148 bin 512 haber ile en medyatik ikinci kulüp oldu. Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray 142 bin 737 haber ile üçüncü sırada yer buldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor, 132 bin 140 haber ile medyanın en çok konuştuğu dördüncü kulüp oldu.

391 SARI 26 KIRMIZI KART ÇIKTI

Süper Lig’de başarılı sonuçlar ile adından söz ettiren Başakşehir, 58 bin 744 haberle en medyatik beşinci kulüp olurken, Sivasspor 57 bin 100 haber ile altıncı, lig lideri Adana Demirspor 52 bin 459 haberle yedinci, Konyaspor 50 bin 423 haberle sekizinci, Kayserispor 49 bin 589 haberle dokuzuncu ve Alanyaspor 40 bin 781 haberle ilk on içerisinde yer aldı. Süper Lig’de ilk on hafta boyunca toplam 391 sarı kart, 26 adet ise kırmızı kart çıktı. Sivasspor ilk on haftanın en centilmen takımı olarak dikkat çekerken, Gaziantep FK ise en fazla kart gören takım olarak kayıtlara geçti. İç sahada en başarılı takım Fenerbahçe, dış sahada en başarılı takım ise Adana Demirspor oldu.