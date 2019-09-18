0553 313 94 23

İşte Süper Lig'de 5.haftanın hakemleri!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:16
İşte Süper Lig'de 5.haftanın hakemleri!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:16
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Malatya
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. Gaziantep
  9. Denizli
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Süper Lig
  13. Süper Lig 5.hafta hakemleri
  14. Hakem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya'da ormanı istila eden tırtıllar ağaçlarda yaprak bırakmadı
    1. Kütahya'da ormanı istila eden..
    2. Aort yırtılmasında erken müdahale ölüm..
    3. Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin..
    4. Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu
    5. Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı..
    6. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem..
    7. Sütlü domates çorbası tarifi
    8. AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik..
    9. O ülkede vekiller harekete geçti! 'ABD..
    10. Erdoğan açıkladı: Bir zam daha..
    11. Yeni Çorumspor'da sakatlık şoku! Golcü..
    12. TOKİ’den AOÇ açıklaması!
    13. KYK borçları ne zaman silinecek? KYK..
    14. Avukatların hayatını kolaylaştıracak..
    15. Şarlatan mahkemede konuştu! Dans..
    16. İşte Süper Lig'de 5.haftanın hakemleri!
    17. Davutoğlu için 10 milletvekili hazır!
    18. Bomba iddia! Cenk Tosun, Katar'a..
    19. İran, İsviçre aracılığıyla ABD'yi..
    20. TRT personel alımı 2019 TRT iş..
    21. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan eski..
    22. Aileler birbirine girdi, tüfekler..
    23. Van'da ambulansla otomobil çarpıştı: 7..
    24. Özel hastanelerin acil servisleri..
    25. Şanlıurfa'da feci kaza: 3 yaralı
    26. Para isteyen Adnancıya unutamayacağı..
    27. Burak Yılmaz kadroya alınmadı
    28. İran tüm dünyaya seslendi! ‘Bu saldırı..
    29. Metin Külünk'ten flaş çağrı: Hala neyi..
    30. Tercüman alımı Adalet Bakanlığı Samsun..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...