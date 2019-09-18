İşte Süper Lig'de 5.haftanın hakemleri! Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 20 Eylül Cuma: 20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya 21 Eylül Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen 22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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