İşte suikast uçağındaki Suudiler! Hepsinin ismine ulaşıldı

ABD yalakası Suudi Arabistan’ın, rejime muhalif olduğu için hedefe koyduğu Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor. Kaşıkçı kaybolduğu gün, Suudi Arabistan’dan farklı saatlerde 2 özel jetin İstanbul’a geldiği ve içinde yaklaşık 15 kişi olduğu tespit edilmişti. Muhalif gazeteci Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndayken, o 15 kişinin de aynı anda binada olduğu ortaya çıkmıştı. Özel jetle İstanbul’a gelen jetlerin, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’ın yakın dostluk içinde olduğu Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gittiği belirlenmişti.

Sır uçakların yolcuları

Yeni Şafak'tan Yasin Yılmaz'ın haberine göre, 2 Ekim günü İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne Riyad'dan farklı saatlerde gelen 2 özel jet içindeki 13 yolcunun isim listesine ulaşıldı. HZ-SK1 No'lu uçağın 6, HZ-SK2 No'lu uçağın ise 7 yolcusu vardı. HZ-SK1 şu kişileri taşıyordu: "B.L.A. Otaibi, A.W.Abdullah, A.T.Musarraf, M.Mutreb, A.Guqleb, A.Fama."

HZ-SK2 kuyruk tescilli özel jetin içindekilerin listesi de şu şekilde belli oldu: "A. Muhammed, A. Afdu, S.Tubıgy, A.Saad, M.Abdüssaid, N.Azarifi, A.Saad."

İşte o listeler: