İşte Saadet Partisi'nin çatı adayı! Kendileri paylaştı

24 Haziran seçimleri için bir süredir ortak aday olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuşuluyordu.

Gül, dün yaptığı açıklamada, "Geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminden de talep gelince böyle bir sorumsuzluk göstermeyeceğimizi de ifade etmişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonucunda böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" diyerek, aday olmadığını ifade etmişti.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN FOTOĞRAF...

Gül'ün aday olmayacağı ortaya çıktıktan sonra, sosyal medyada Saadet'çiler dikkat çeken bir fotoğraf paylaşmaya başladı.

Fotoğrafta, Saadet Partisi bayrağıyla çatıda oturan birinin yer aldığı görüldü.

Çatıda oturan Saadet'çinin yanında parti bayrağı bulunurken, aynı zamanda sigara içmesi dikkat çekti. Bu fotoğraf, Saadet Partililerin, parti yönetimine gösterdiği tepkinin bir yansıması olarak yorumlandı.

İşte Saadet Partililerin paylaştığı fotoğraf: