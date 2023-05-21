İşte sosyal medyanın oy pusulası!

PKK terör örgütü elebaşıları, ilk turda sandığa gömüldükten sonra "milliyetçilik" ayağına yatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını sürdürdü.

FETÖ firarileri de ilk turda olduğu gibi 2. tur için de sosyal medyada hem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıp hem algı yürütmeye devam ediyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saatlik kayıp zaman dilimi de sırrını korurken, sosyal medya kullanıcıları Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına tokat gibi bir tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan oy pusulasının sol tarafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, sağ tarafında da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve Duran Kalkan, ABD Başkanı Joe Biden ve Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı.



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