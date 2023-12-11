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Sağlık İşte sırt ağrısının sebepleri!
Sağlık

İşte sırt ağrısının sebepleri!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:20:00 -
İşte sırt ağrısının sebepleri!

Uzman isim günlük hayatta sık sık şikayet edilen sırt ağrısının pek çok sebepten dolayı oluşabildiğini belirtti.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu sırt ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Birçok kişinin hayatı boyunca en az bir kez sırt ağrısı problemi yaşadığını aktaran Dr. Barutçu, “Masa başı çalışanlarda yaygın gördüğümüz bu durum telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması ile de artış göstermiştir.” dedi. Sırt ağrısı nedenlerine ilişkin de konuştan Dr. Barutçu şunları söyledi: “Sırt ağrısı omurgamızdan, omurgamızın çevresindeki kas ve yumuşak dokudan veya organlardan yansıyan ağrılar nedeni ile oluşabilir. Kaslarda oluşan spazm ile karakterize olan miyofasial ağrı sendromu en sık görülen sırt ağrısı nedenlerinden biridir.” Miyofasial ağrı sendromunun duruş bozuklukları, ergonomik olmayan oturma ve çalışma şekli ile ilişkili olduğunu belirten Dr. Barutçu, “Fibromiyalji dediğimiz yumuşak doku romatizması olarak da bilinen hastalıkta da sırt ağrısı sıklıkla görülür.” diye konuştu.

Nedeni tümör de olabilir

Omurga eğriliği, dejeneratif omurga hastalıkları, nadir görülen sırt fıtığı da sırt ağrılarının nedenleri arasında gösterildiğini ifade eden Dr. Barutçu, “Kemik erimesi olanlarda omurgada ezilme kırığı durumlarında ve iltihaplı romatizmal hastalıklarda, omurgaya ait iyi ve kötü huylu tümörler olması durumunda da sırt ağrısı görülebilir. Kalp karaciğer safra kesesi pankreas gibi organlardan yayılan ağrılar da sırt ağrısına neden olabilir.” şeklinde konuştu. Dr. Nurhan Barutçu, omurgaya başka organlardan yayılım gösteren tümörlerin neden olduğu sırt ağrısında, genellikle kilo kaybı halsizlik, iştahsızlık, şiddetli ve geçmeyen, artarak devam eden ağrıların da buna eşlik ettiğini aktardı.

Tanı nasıl konulur?

Sırt ağrısının nedenleri çok geniş olduğundan ayrıntılı fizik muayene ve sonrasında kan tetkiki ultrasonografi, tomografi , manyetik rezonans, emg gibi görüntüleme tetkikleri ile tanı konduğunu dile getiren Dr. Barutçu, tedaviye ilişkin bilgiler verdi. Dr. Nurhan Barutçu şöyle konuştu: “Tedavide antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşetici ilaçlar, fizik tedavi, iğne tedavileri kullanılmaktadır. Klasik fizik tedavi dediğimiz sıcak uygulama, TENS, ultrason, lazer gibi tedavilerin yanı sıra medikal masaj, manuel terapi, robotik lazer, manyetik alan, andulasyon cihazı gibi uygulamalar tedavi başarısını oldukça artırmaktadır. Kuru iğneleme, nöral terapi, tetik nokta enjeksiyonu, mezoterapi de sırt ağrılarında sıklıkla kullandığımız tedavilerdir.”

Tedavide egzersizlerin rolü büyük

Ağrı tedavisinde egzersizin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Barutçu, “İyi planlanmış egzersiz programları, özellikle su içi egzersizler tedavide önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı beslenme, ev ve çalışma ortamının ergonomik hale getirilmesi gibi önlemler faydalıdır. Pilates, yoga, yüzme en çok önerdiğimiz egzersizlerdir.” ifadelerini kullandı.
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