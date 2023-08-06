  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...
Dünya

İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...

Yeniakit Publisher
2023-08-06 10:46:00 -
İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...

Nijer'de darbe ile yönetime gelen cuntanın, Rus paralı asker grubu Wagner'den yardım istediği belirtildi.

Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü.

Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor.

Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'den ECOWAS'a "saldırı" tehdidi:
Nijer'den ECOWAS'a "saldırı" tehdidi:

Dünya

Nijer'den ECOWAS'a "saldırı" tehdidi:

Nijer'den sonra bir Afrika ülkesi daha karıştı
Nijer'den sonra bir Afrika ülkesi daha karıştı

Dünya

Nijer'den sonra bir Afrika ülkesi daha karıştı

Nijerya'dan kritik Nijer kararı
Nijerya'dan kritik Nijer kararı

Dünya

Nijerya'dan kritik Nijer kararı

Verilen süre doldu halk sokaklarda nöbete başladı! Nijer'e askeri müdahale yapılacak mı?
Verilen süre doldu halk sokaklarda nöbete başladı! Nijer'e askeri müdahale yapılacak mı?

Dünya

Verilen süre doldu halk sokaklarda nöbete başladı! Nijer'e askeri müdahale yapılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23