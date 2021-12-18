İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "leş"i var

Münübe Yılmaz

ANKA ve Bayraktar SİHA’lar tarafından kullanılan Roketsan MAM-L mühimmatı ile vurulan ana muharebe tankı sayısı 120’yi buldu. Türk savunma sanayiinin yüz akı olan ve bütün dünyanın övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının “leş raporu” ortaya çıktı.

Roketsan tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L ile senkronize olarak büyük bir başarı yakalayan Türk SİHA’larının, şu ana dek birçok tank, zırhlı araç, topçu atış ünitesi, hava savunma sistemi, cephanelik, lojistik unsur ve karargahı imha ettiği belirtildi.

88’i Ermenilere, 31’i katil Esed rejimine ait

Uzun bir süredir Türkiye, Suriye, Irak, Libya ve Karabağ’da bulunan savaş alanlarında aktif olarak kullanılan Bayraktar SİHA’ların iki yılda ortadan kaldırdığı tank sayısı ise en az 120 olarak kayıtlara geçti. Bayraktar SİHA’ların Ermeni silahlı kuvvetlerinin 88, katil Esed rejiminin 31, darbeci Libya Ulusal Ordusu silahlı kuvvetlerinin de 1 tankını mezara gömdüğü ifade edildi.

Zırhlı hedeflere karşı yüksek etki gösteriyor

Roketsan tarafından Lazer Güdümlü Anti-Tank Füzesi üzerinden geliştirilen MAM-L, zırhlı hedeflere karşı yüksek etki gösterebiliyor.