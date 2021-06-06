İşte Sedat Peker'in ruh hali!

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz." başlıklı bir video yayınladı.

Videoda Sedat Peker, 10 yaşındaki çocuğa nasıl bir şiddet uyguladığını övünerek anlattı. Malum medya ise bu şiddeti görmezden geldi.

"Ben normal bir adamım demedim"

Konuşmasının bir bölümünde kendi psikolojik durumu ve evlatlarıyla olan ilişkisine değinen Peker, "Bir şey anlatacağım ama psikolojimin bozuk olduğunu düşüneceksiniz. Ama ben hiçbir zaman psikolojim çok iyi, ben çok normal bir adamım demedim. Yani psikolojim iyi, ama sinirlendiğimde öfke kontrolümü kaybediyorum." dedi.

"Çatalı fırlattım, omuzuna saplandı"

Devamında oğlu ve kızlarıyla ilgili bir anısını anlatan Peker, nasıl bir ruh haline sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Küçük oğlum Boğaçhan o zaman 10 yaşındaydı. Kardeşlerini ağlatmış ama nasıl bir ağlatmak. 'Ne oluyor?' dedim birden kontrolümü kaybettim, kızlarımı ağlatıyorlar ya. O an elimde çatal vardı bir fırlattım buna. Tabii çatal omzuna saplandı. Boğaçhan'ın gözleri büyüdü, annesi zaten ayrı bir dünyaya gider gibi oldu. Aklı çıktı yerinden. Oğlan 'Baba ben senin çocuğun değil miyim?' dedi.

Ahiretleri aklına gelmedi

10 yaşındaki çocuğa sapladığı çatalın ardından merhamete gelmediğini anlatan Sedat Peker, kız çocuğu için yapamayacağı bir şey olmadığını iddia etti.

Vatandaşların ekmek teknesine çöktüğünde, onlara "haram lokma" yedirerek ahiretlerini yakacağını düşünmeyen Sedat Peker, anısını dramatik bir hale getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Düşünmeyin ki hemen merhamete geldim, sarıldım. İlk cümlem, bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm oldu. Ben baba olduğumu erkek çocuklarımla değil kız çocuklarımla anladım. O sebeple kendi oğlumun kör olmasını göze alıp o çatalı fırlattım. Düşünün ona bunu yapan, diğerlerine ne yapacak."