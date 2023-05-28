İşte seçim sonuçları
Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı, oy oranlarına dair ilk bilgiler gelmeye başladı.
yeniakit.com.tr
Türkiye tarihi seçimleri arkasında bıraktı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi saat 17:00 itibariyle tamamlandı; sandıklar kapandı.
Ülke genelinden sonuçlar gelmeye başladı.
Buna göre;
Açılan sandık; %97,73
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Recep Tayyip Erdoğan: %52,15
Kemal Kılıçdaroğlu: %47,85
Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı il sayısı: 52
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı il sayısı: 29
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