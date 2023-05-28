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Siyaset İşte seçim sonuçları
Siyaset

İşte seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:15:00 - 2023-05-28 19:57:10
İşte seçim sonuçları

Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı, oy oranlarına dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye tarihi seçimleri arkasında bıraktı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi saat 17:00 itibariyle tamamlandı; sandıklar kapandı.

Ülke genelinden sonuçlar gelmeye başladı.

Buna göre;

Açılan sandık; %97,73
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan: %52,15

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,85

Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı il sayısı: 52

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı il sayısı: 29

…Bu sayfa sürekli güncellenecektir…

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